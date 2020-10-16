Москва, , 12:31 — REGNUM По желанию родителей младшие классы столичных школ могут быть переведены на дистанционный формат обучения. Об этом 16 октября сообщается на официальном портале правительства и мэра Москвы.

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На такую меру можно пойти, если в начальной школе учитель старше 65 лет находится на больничном, а замещающий его педагог не устраивает родителей. В этом случае весь класс может перейти на дистанционное обучение.

Таким образом дети смогут продолжить обучение со своим прежним педагогом, но в дистанционном формате.

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