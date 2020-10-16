Стокгольм, , 13:12 — REGNUM После длительной изоляции королевская семья Швеции снова совершает поездке по стране. Первыми из режима изоляции вышла королевская чета Карл XVI Густав и королевы Сильвии. 15 октября к ним присоединилась кронпринцесса Виктория, которая посетила Вестерос. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

«Я очень устала от проведения встреч по видеосвязи», — поделилась комментарием кронпринцесса c журналистами SVT Nyheter.

Первоначально предполагалось, что в Вестерос наследница шведского престола приедет в сопровождении принца Даниэля. Однако он простудился и поэтому был вынужден остаться дома.

«У него обычная осенняя простуда… Но мы должны соблюдать рекомендации и продолжать соблюдать осторожность», — объяснила кронпринцесса.