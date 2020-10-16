Самара, , 12:21 — REGNUM 136 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего на территории области было выявлено 13 714 случаев заражения этой инфекцией, при этом 10 834 человек справились с ней.

Сообщается, что за сутки было зафиксировала смерть трех пациентов с COVID-19. Женщины 54-х лет, 73-х лет и 82-х лет страдали заболеваниями эндокринной системы. Всего по области скончались 219 пациентов с COVID-19. Коэффициент летальности регионе составил 1,6 (в России — 1,73), а показатель смертности на 100 тысяч населения в области — 6,86 (по России — 16,25).

На учете у врачей стоят 233 человек.