Псков, , 12:14 — REGNUM В Псковской области зарегистрировано рекордное число заразившихся, за прошедшие сутки — 75 человек, что на десять инфицированных больше, чем было выявлено сутками ранее. Об этом 16 октября сообщили в региональном оперативном штабе.

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Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что с начала осени в регионе отмечается динамичный рост числа выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией. Если в летний период их суточное число находилось на уровне 30+, то сейчас в сутки выявляют около 60+ человек. При этом, несмотря на рост заболевших, эпидемиологическая ситуация находится под контролем.

Отметим, с начала пандемии в Псковской области было выявлено 6348 заболевших, из них на сегодняшний день выздоровело 4334, в том числе 33 за прошедшие сутки. 67 человек умерло. На данный момент в регионе проведено 114 472 исследований, что на 910 больше, чем сутками ранее.

Добавим, с 19 октября в регионе вводятся ряд ограничений: в школах города Пскова преждевременно начинаются осенние каникулы, которые продлятся вместо одной две недели. На это же время льготный проезд на общественном транспорте отменяется, а посещение торговых центр детьми без родителей окажется под запретом.

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