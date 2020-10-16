Оренбург, , 12:12 — REGNUM В Оренбургской области по факту гибели годовалого мальчика, получившего смертельные травмы на пожаре, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, в ночь на 15 октября года во время пожара спасатели извлекли из частного дома мужчину и ребенка. Мальчик с ожогом верхних дыхательных путей был доставлен в клинику Оренбурга. Врачам не удалось спасти жизнь маленькому пациенту. Утром 16 октября он умер.

«По основной версии следствия пожар в доме наступил в результате неосторожного обращения с огнем при курении, помещение дома не было оборудовано автономным пожарным извещателем», — отметили в СУ СКР по Оренбуржью.

Напомним, ранее о проведении проверки по факту гибели мальчика заявила прокуратура.

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