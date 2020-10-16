Москва, , 12:15 — REGNUM Группы продлённого дня в столичных школах пока не будут закрыты. Об этом 16 октября сообщается на официальном портале правительства и мэра Москвы.

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«После каникул возобновят работу группы продленного дня для учеников первых — четвертых классов», — отмечено в сообщении.

Отмечается, что группы продленного дня будут организованы при наличии желания родителей. При этом их работа будет организована по параллелям: отдельно для первых, вторых, третьих и четвертых классов.

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