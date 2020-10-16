Красноярск, 16 октября 2020, 12:10 — REGNUM Жителей Красноярска предупредили об усилении ветра.
Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, ссылаясь на информацию Среднесибирского УГМС, ночью 17 октября в центральных районах Красноярского края ожидаются порывы юго-западного ветра до 15−20 метров в секунду.
Также в центральных районах местами на дорогах прогнозируется гололедица.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября в Красноярске устраняют последствия непогоды.
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