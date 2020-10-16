Махачкала, , 12:32 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане приблизилось к 14,8 тыс., сообщил федеральный оперативный штаб. Накануне в республике инфекцию выявили у 88 человек, что стало самым высоким суточным приростом в регионе с начала августа.

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За прошедшие сутки в Дагестане выздоровели 93 пациента с подтвержденным COVID-19. Всего в республике с начала пандемии болезнь победили почти 13 тыс. человек, или более 87,7% инфицированных.

Накануне в Дагестане скончались четыре человека с коронавирусом, а общее число жертв COVID-19 в республике достигло 709. Отметим, что в семи регионах Северного Кавказа, по данным оперштаба, в общей сложности умерли 1416 носителей инфекции, то есть, больше половины случаев летального исхода в округе приходится на Дагестан.