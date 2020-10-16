Ростов-на-Дону, , 12:06 — REGNUM В Ростовской области с начала пандемии выполнено более 800 тыс. тестов на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 16 октября.

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За истекшие сутки на Дону выполнено 8 тыс. 722 исследований. В настоящее время охват населения тестированием методом ПЦР составляет 210 (на 100 тыс. населения).

За весь период пандемии донские специалисты провели 808,1 тыс. тестов на коронавирус.