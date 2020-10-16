Москва, , 12:08 — REGNUM С 19 октября дистанционные занятия в учреждениях дополнительного образования столицы проводиться не будут. Об этом 16 октября сообщается на официальном портале правительства и мэра Москвы.

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Все занятия в кружках и секциях, в том числе в дистанционном формате, во дворцах и центрах творчества вестись не будут. Их деятельность приостановлена на две недели с 19 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, кружки и секции, функционирующие в школах столицы, приостановлены не будут.

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