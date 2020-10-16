Красноярск, , 12:03 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались четыре пациента с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 16 октября в региональном оперштабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае умерли 593 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 15 октября в крае также скончались четыре человека с SARS-CoV-2.

Всего на сегодняшний день в регионе коронавирус выявлен у 22 534 человек.

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