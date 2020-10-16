Новотроицк, Оренбургская область, 16 октября 2020, 12:02 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области Орская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в водоеме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.
В проверочных мероприятиях задействованы правоохранительные органы и отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Оренбургской области Средневолжского ТУ Росрыболовства.
Заместитель природоохранного прокурора 15 октября выезжал на место происшествия. Информация о массовой гибели рыбы на технологическом водоеме подтвердилась. По результатам проверки надзорное ведомство даст оценку соблюдению норм природоохранного законодательства.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в интернете опубликовано видео, где запечатлены кадры экологической катастрофы на озере в Новотроицке.
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