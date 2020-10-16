Вашингтон, , 12:16 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в США близка к перелому. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телекомпании NBC.

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Он отметил, что скоро в стране появятся вакцины, а лекарства против новой болезни уже есть.

«Мы одерживаем победу», — сказал Трамп.

Раскрывать подробности несмотря на просьбу ведущей американский лидер не стал. Он повторил, что считает ситуацию близкой к перелому.

Он также ушёл от прямого ответа на вопрос, нужно ли использовать в качестве стратегии выработку коллективного иммунитета. Трамп заявил лишь, что власти США в условиях пандемии действуют правильно.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал неприемлемой стратегию, когда вирусу позволяют свободно циркулировать в обществе ради формирования коллективного иммунитета.

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