Москва, , 12:01 — REGNUM В России со следующего года мусороперерабатывающие заводы и полигоны будут работать в соответствии с едиными требованиями. Эти требования утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается 16 октября на сайте правительства РФ.

Мусорный полигон Дарья Драй © ИА REGNUM

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Отмечается, что в настоящее время подобные требования регулируются множеством нормативных актов. На их основе и был составлен единый свод, в который также вошли несколько новых норм. Так, с 2021 года захоронение и сжигание отходов будет возможно только в тех случаях, когда они непригодны для переработки.

«Кроме того, приоритет при сортировке мусора должен отдаваться автоматизированному труду. Это позволит извлекать максимальное количество видов отходов для дальнейшей утилизации», — говорится в документе.

Что касается закрытия полигонов, то такие объекты должны быть выведены из эксплуатации, если они заполнены до проектной вместимости или не отвечают требованиям экологической безопасности. Также мусорным предприятиям предписано максимально снижать негативное воздействие на окружающую среду. Отмечается, что заводы и полигоны, которые были спроектированы или построены до 2021 года, должны соответствовать этим требованиям к 1 января 2026 года. А новые объекты нужно будет проектировать с учётом принятых правил.

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Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2021 года и действует до 1 января 2027 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России в результате проводимой мусорной реформы все регионы начали работать по-новому. Так, появились региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, а обращение с ТКО стало коммунальной услугой. На начало 2020 года одной из основных проблем реформы стал невывоз мусора в ряде регионов.

Ранее специалисты Счётной палаты заявили, что, несмотря на проводимую мусорную реформу, ситуация с отходами в России на сегодняшний день остаётся неблагополучной. Так, на полигоны и свалки по-прежнему отправляется свыше 90% мусора. При этом перерабатывается только 7% отходов.

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