Воронеж, , 12:01 — REGNUM В Воронежской области за последние сутки зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 16 октября.

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Всего в регионе было зарегистрировано 234 летальных случая.

Выписаны после выздоровления были 18 тыс. 755 человек.

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