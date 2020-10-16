Чита, , 11:58 — REGNUM Ежемесячные выплаты многодетным семьям и пособие на ребёнка в Забайкальском крае продлены с 1 октября автоматически. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства социальной защиты региона.

Отмечается, что это сделано в том числе из-за эпидемиологической ситуации. Таким образом, жителям не нужно ходить в государственные учреждения для подтверждения прав на выплаты.

«Таким образом, забайкальцам у которых данные выплаты были продлены в беззаявительном порядке до 30 сентября 2020 года, эти меры соцподдержки продляются на год от той даты, когда получателям необходимо было подтвердить продление выплат», — отметили в ведомстве.

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