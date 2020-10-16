Ростов-на-Дону, , 11:58 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки скончались семь пациентов COVID-госпиталей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 16 октября.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались четыре женщины в возрасте от 58 до 75 лет и трое мужчин в возрасте от 63 до 79 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 633 летальных исхода.

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