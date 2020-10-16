Москва, , 11:57 — REGNUM Более 200 ночных заведений Москвы получили цифровые QR-коды для регистрации посетителей. Об этом 16 октября сообщили в оперативном штабе.

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В штабе отметили, что получить код можно при помощи личного кабинета юрлица на портале mos.ru. Нужно добавить фактические адреса всех заведений и для каждого сформировать уникальный QR-код.

В штабе пояснили, что система заработает в 12:00 19 октября. При этом регистрировать нужно всех посетителей и сотрудников вне зависимости от времени их прихода в заведение.