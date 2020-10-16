Воронеж, , 11:57 — REGNUM В Воронежской области 16 октября подтверждено 226 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на девять случаев больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 21 тыс. 132 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 18 тыс. 755 пациентов, в том числе 200 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 234 человека. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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