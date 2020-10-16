Нижний Новгород, , 11:56 — REGNUM Семеро жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о шести летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 644 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум двух месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор региона Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности на фоне сложной эпидситуации в регионе. Так, с сегодняшнего дня лица, которые имеют признаки респираторных заболеваний, должны защищать органы дыхания масками или другими средствами индивидуальной защиты во всех случаях нахождения вне дома. При острых признаках респираторных заболеваний необходим срочно обращаться за медицинской помощью без посещения медорганизаций и соблюдать режим самоизоляции до полного выздоровления.

Родители или опекуны детей с признаками ОРВИ также должны обеспечивать изоляцию детей по месту жительства до полного выздоровления.

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