Москва, , 11:58 — REGNUM Кружки и секции в столичных школах продолжат работать в очном формате. Об этом 16 октября сообщается на официальном портале правительства и мэра Москвы.

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Однако занятия в них будут проводиться для учащихся классов одной параллели. Таким образом планируется минимизировать контакты между детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, учеников и сотрудников столичных школ с признаками ОРВИ, а также контактировавших с заболевшими COVID-19 не пустят в учебные заведения города.

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