Тамбов, , 11:52 — REGNUM В Тамбовской области 16 октября подтверждено 68 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. За сутки число положительных тестов выросло на один.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Всего в области зарегистрированы 8632 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 7103 пациента, в том числе 28 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 46 человек. Новых летальных случаев не зарегистрировано.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тамбовской области свободно 40% коек для пациентов с COVID-19