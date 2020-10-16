Бузулук, Оренбургская область, , 11:52 — REGNUM В Бузулукском районе Оренбургской области прокуратура проводит проверку по факту гибели годовалого мальчика из-за пожара в частном доме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном надзорном ведомстве.

Ранее ГУ МЧС по регионе проинформировало о ликвидации пожара ночью 15 октября в поселке Колтубановский. Общая площадь пожара составила 58 квадратных метров. Возгорание заметили соседи погорельцев. Они вызвали пожарную службу и разбудили жильцов дома. В результате пожара мужчина и его маленький сын получили серьезные ожоги и были госпитализированы. Спасатели отметили, что наиболее вероятной причиной возникновения пожара послужило неосторожное обращение с огнем.

Спустя сутки после поступления в клинику ребенок скончался. Мужчина продолжает лечение в больнице, сообщает 16 октября прокуратура региона.

«И.о. прокурора области поручил Бузулукской межрайонной прокуратуре провести проверку, в ходе которой дать оценку исполнению законодательства о пожарной безопасности, как со стороны населения, так и со стороны контролирующих служб. По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение выявляемых нарушений закона и обеспечение безопасности граждан», — сказала старший помощник прокурора области Ольга Аникеева.

Стоит отметить, с начала года жертвами пожаров стали четверо детей.

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