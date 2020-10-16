Челябинск, , 11:49 — REGNUM В Челябинской области стимулирующие выплаты за работу с пациентами с COVID-19 получили уже 17 618 медиков. Эти данные за март — сентябрь приводит пресс-служба губернатора.

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Всего им было выплачено более 4 млрд рублей. Из них 1 млрд направлен из бюджета региона.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии на Южном Урале был обнаружен 18 291 заразившийся коронавирусом. Выздоровели и выписаны уже 13 885 пациентов. А ещё 560 скончались, в том числе 140 — от COVID-19. Среди умерших есть и медики.