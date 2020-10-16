Нижний Новгород, , 11:49 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности на фоне сложной эпидситуации в регионе. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Измерение температуры Дарья Драй © ИА REGNUM

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Так, с сегодняшнего дня лица, которые имеют признаки респираторных заболеваний, должны защищать органы дыхания масками или другими средствами индивидуальной защиты во всех случаях нахождения вне дома. При острых признаках респираторных заболеваний необходим срочно обращаться за медицинской помощью без посещения медорганизаций и соблюдать режим самоизоляции до полного выздоровления.

Родители или опекуны детей с признаками ОРВИ также должны обеспечивать изоляцию детей по месту жительства до полного выздоровления.

«У этого заболевания очень много различных симптомов, которые легко спутать с сезонными недомоганиями. При любых подобных проявлениях просто необходимо защищать органы дыхания, выходя из дома. Конечно, лучше так делать и тем, кто хорошо себя чувствует. Это помогает сохранять здоровье», — добавил Никитин.

Сотрудникам образовательных организаций предписано не допускать в классы (группы, аудитории) учащихся, имеющих признаки респираторных заболеваний.

Работодатели обязаны не только отстранить от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и признаками ОРВИ, но и обеспечить изоляцию этих работников и их транспортировку к месту жительства. В случае необходимости нужно вызывать скорую помощь.

При этом губернатор поручил усилить работу социальных служб и волонтерских центров, чтобы люди могли воспользоваться различными видами помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 16 октября выявили 285 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 281 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 36 193 случаев. В настоящее время за вычетом выздоровевших и умерших число активных носителей коронавируса в области составляет 5218 человек. Более 2,2 тыс. человек получают лечение в инфекционных стационарах, около 3 тыс. человек наблюдаются медиками амбулаторно, 44 человека — в обсерваторах.

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