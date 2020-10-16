Ростов-на-Дону, , 11:45 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 285 человек. Это на четыре случая больше, чем днём ранее, передаёт ИА REGNUM 16 октября.

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Около 32% новых случаев заражения коронавирусом приходится на возрастную категорию старше 66 лет, 2,8% — дети.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получил 26 тыс. 21 житель Ростовской области.

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