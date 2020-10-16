Москва, , 11:46 — REGNUM Школы столицы в полном объёме продолжат соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к организации занятий. Об этом 16 октября сообщается на официальном портале правительства и мэра Москвы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Хотя количество учащихся сократится за счёт перевода 6−11 классов на дистант, обучение продолжится с учетом дополнительных мер безопасности. Ожидается что перевод учащихся старших классов на удалёнку позволит вдвое сократить количество детей в школах. Эти меры должны привести к тому, что ученикам и педагогам станет проще соблюдать санитарные требования.

«На входе в здание и в течение учебного дня температуру измеряют бесконтактными термометрами, в коридорах и на входе в помещение установлены санитайзеры с антисептиками. В школу не будут допускать учеников и сотрудников с признаками ОРВИ, а также в случае контакта с заболевшими COVID-19», — сказано в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: Московские колледжи не перейдут на удалёнку с 19 октября

Читайте развитие сюжета: В мэрии Москвы рассказали, как будут работать школьные кружки и секции