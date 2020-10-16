Екатеринбург, , 11:48 — REGNUM В Свердловской области выявили ещё шесть случаев смерти больных COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Информацию о новых летальных случаях подтвердили 16 октября 2020 года. Для сравнения, 15 октября власти докладывали о семи таких смертях. Всего за сутки в России зафиксировано 232 случая смерти от новой коронавирусной инфекции.

Теперь в регионе подтверждено 678 смертей от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 32 193 случая заражения коронавирусом.

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