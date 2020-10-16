Москва, , 11:45 — REGNUM В Московской электронной школе (МЭШ) появился сервис видеоконференцсвязи, благодаря чему удалённые занятия можно проводить без сторонних ресурсов. Об этом 16 октября сообщила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью ТАСС.

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По словам Раковой, у московских школьников и преподавателей «больше нет необходимости создавать ссылки на сторонних ресурсах, искать логины и пароли в разных чатах».

«Да, пока система работает неидеально, есть недочеты, но мы оперативно их исправляем. Хочу подчеркнуть, что, если будут зафиксированы сбои, мы оперативно проинформируем школы и родителей», — сказала вице-мэр.

Она отметила, что могут быть«задействованы резервные варианты и привычные сервисы: Zoom, Skype, WhatsApp».

Напомним, весной во время дистанционного обучения на технические сбои в работе МЭШ поступало множество жалоб. Для связи классы пользовались сторонними сервисами, особую популярность получил Zoom.

Как сообщало ИА REGNUM, колледжи Москвы с 19 октября продолжат занятия в очном режиме.