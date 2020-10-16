Владимир, , 11:44 — REGNUM Во Владимирской области 16 октября подтверждено 82 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. За прошедший месяц это самый высокий суточный показатель.

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Всего в области зарегистрированы 8267 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 6189 пациентов, в том числе 26 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 240 человек, один летальный случай подтвержден за последние сутки.

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