Волгоград, , 11:46 — REGNUM 16 октября 172 носителя коронавируса зарегистрированы в Волгоградской области. Это на пять случаев больше предыдущих суток. Скончались два человека, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

В больницах с подозрением на коронавирус находятся 5195 пациентов, в том числе 87 детей. Всего в регионе подтверждено 17 тыс. 463 случая заражения новой инфекцией, выздоровели 15 тыс. 110 человек, из которых 148 выписаны за истекшие сутки.

Зарегистрировано два летальных исхода. Таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 172 человека.