Челябинск, , 11:42 — REGNUM В Челябинской области временный иммунитет к коронавирусу имеют 30% населения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

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Ежесуточно лаборатории региона выполняют от 6,5 до 7 тыс. ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Также известно, что 25% заболевших COVID-19 переносят его бессимптомно. Ещё у более 30% болезнь протекает в лёгкой форме, а у около 30% — в средней тяжести или в тяжёлой форме.

Отметим, очередной рост заболеваемости отмечается в регионе с 21 сентября. По количеству заболевших в лидерах значатся Челябинск, Миасс, Магнитогорск и Златоуст, где отмечается высокая плотность населения.