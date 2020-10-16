Железноводск, Ставропольский край, , 11:36 — REGNUM В Железноводске 18 октября в полдень на «парящей набережной» состоится открытый музыкальный фестиваль «Железноводск против СОVID». На площадке выступят несколько коллективов со всех Кавминвод, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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«Свой музыкальный перформанс исполнители посвятят борьбе с коронавирусом, которая ведётся докторами всего мира. Также будет вестись онлайн трансляция фестиваля «Железноводск против COVID», — говорит глава курорта Евгений Моисеев.

Он также отметил, что в Железноводске продолжают работать волонтёрские отряды движения «Мы вместе», которые помогаю пожилым жителям городского округа.

В мэрии отмечают, что за прошедшую неделю 5−12 октября в Железноводске коронавирус побороли 57 человек, анализ подтвердился у 50 человек, коэффициент распространения 0,53. С момента набллюдения летальных случаев нет.