Москва, , 11:36 — REGNUM Учащиеся столичных колледжей не будут переведен на дистанционное обучение. Об этом 16 октября сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

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Отмечается, что 19 октября учащиеся колледжей продолжат учиться в очной форме.

Как сообщало ИА REGNUM, учащиеся 6−11 класса после окончания осенних каникул 19 октября продолжат обучение в дистанционном формате.

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