Йошкар-Ола, , 11:32 — REGNUM В Марий Эл режим повышенной готовности продлен до 15 ноября. Соответствующие изменения в указ о начале действия особого режима внес глава республики Александр Евстифеев.

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«Гражданам рекомендуется не покидать без необходимости места проживания (пребывания), максимально ограничить взаимодействие с другими гражданами, принимать дополнительные меры предосторожности при вынужденном выходе из дома», — сообщает пресс-служба регионального правительства. В первую очередь эти рекомендации касаются граждан старше 65 лет и жителей республики с хроническими заболеваниями.

Работодателям рекомендовано минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах. Запретить выезд в зарубежные командировки, а также рекомендовать воздержаться от поездок за границу в период отпусков.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности был введен в Марий Эл 17 марта и с того момента неоднократно продлевался. В последний раз власти республики продлевали действующий режим до 18 октября.