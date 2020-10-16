Москва, , 11:41 — REGNUM Заявление представителей Сбербанка о том, что в России появилась новая мошенническая схема, согласно которой мошенники звонят жертве, представляются сотрудниками прокуратуры и просят перевести средства на специальный счёт, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили своё мнение 16 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Очень понравилась фраза «теперь мошенники звонят от имени представителя прокуратуры». А где представители настоящей прокуратуры, которые обязаны пресекать такие действия?! А где служба безопасности Сбербанка, которая позволяет звонить аферистам от имени сотрудников Сбербанка? Но, самое интересное, откуда аферисты знают, что такой-то гражданин пользуется услугами Сбербанка? А откуда у них номера обычных граждан? Кто сливает всю эту информацию? Кто позволяет ее сливать?!», — задаётся вопросами Антон Л.

Часть комментаторов предложила поразмыслить на тем, кого из себя представляют данные мошенники. По мнению некоторых пользователей, за всем этим стоит «преступный мир», который получает базы клиентов банков у самих же сотрудников, которые и должны бороться с подобными мошенниками.

«Ребят, давайте спокойно примем тот факт, что за слив данных, самых последних, стоит преступный мир. За эту информацию платятся огромные деньги. Кто такие они по факту? Да ворьё, самое обыкновенное ворьё. Без принципа, без совести, без желания учиться и работать, без желания просто быть человеком», — считает пользователь под псевдонимом «Птичка Пуночка».

Некоторые интернет-пользователи упрекнули представителей Сбербанка. Данные люди считают, что вместо того, чтобы постоянно предупреждать о мошеннических схемах, лучше бы сотрудники банка лучше следили за предотвращением появления таких способов обмана и лучше следили за своей базой клиентов.

«Каждый месяц выходит статья от Сбербанка, предупреждающая о мошенничестве, и в ней рассказывает Сбербанк как нужно поступать. А почему бы Сбербанку не писать статьи о мошенничестве, а создавать защиту клиентов от мошенников?», — пишет Александр К.

Нашлись и те, кто слышал о данном способе мошенничества уже давно. К примеру, один из комментаторов рассказал историю, согласно которой на эту «удочку» чуть не попалась 90-летняя пенсионерка.

«И года не прошло! Оперативно информируют. 90-летней бабуле более года назад звонил «старший советник юстиции из прокуратуры области» с желанием «помочь» и готовностью «принять» 98 тысяч рублей за долг её родственника перед МФО. Иначе — уголовное дело. И просил тому ничего не рассказывать, чтобы не расстраивать. Бабуля согласилась помочь. А «прокурора» спугнуло, видимо, то, что бабуля свои похоронные у кого-то хранила и должна была сходить забрать. Ловить таких «представительных артистов» — дело чести. И сроки им за это должны давать раз в десять больше, чтобы никому неповадно было!», — написал Mini S.

Напомним, 16 октября представители Сбербанка рассказали о появлении в России новой мошеннической схемы. Преступники звонят людям от имени представителей прокуратуры и под разными предлогами заставляют граждан перевести деньги на специальный счёт.