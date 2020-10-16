Липецк, 16 октября 2020, 11:30 — REGNUM В Липецкой области 16 октября подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего на территории региона выявлено 6924 положительных теста.
За весь период наблюдения 5872 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 47 — за последние сутки.
56 человек скончались. Один новый летальный случай зарегистрирован за последние сутки.
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