Москва, , 11:31 — REGNUM На дистанционное обучение в столице переведены только учащиеся с 6-го по 11-й классы, поскольку старшеклассники больше подвержены риску заражения коронавирусом. Об этом 16 октября сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Отмечается, что на их долю приходится две трети заболевших детей. Но есть и другие причины. Учащиеся выпускных классов успешнее адаптируются к дистанционному формату обучения.

«Кроме того, младшие школьники должны находиться дома под присмотром взрослых. Это зачастую невозможно, так как родители в это время находятся на работе», — отмечено в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: «Зависало всё»: эксперт о мощности образовательных онлайн-платформ

Читайте развитие сюжета: Московские колледжи не перейдут на удалёнку с 19 октября