Красноярск, , 11:29 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявили у 212 человек, сообщили ИА REGNUM 16 октября в оперативном штабе региона.

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За весь период пандемии в регионе выявлено 22 534 носителя коронавируса. Вылечились 16 387 человек, в том числе 101 — за последние сутки.

В Красноярском крае по состоянию на 16 октября проведено 1 103 098 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 15 октября в Красноярском крае SARS-CoV-2 выявили у 204 человек.

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