Москва, , 11:29 — REGNUM Военные учения, в которых задействованы шесть российских кораблей, семь самолетов и свыше 400 военнослужащих, начались в Каспийском море. Об этом 16 октября сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Всего в морских маневрах будут задействованы шесть кораблей, семь самолетов и более 400 военнослужащих», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

Также там указали, что учения пройдут в центральной части Каспийского моря севернее полуострова Апшерон и отметили, что они проводятся в рамках контрольной проверки и «не несут какой-либо угрозы и не накладывают ограничения на ведение экономической деятельности прикаспийских государств».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что учебный корабль Военно-морского флота (ВМФ) России «Смольный», который ранее с курсантами на борту вышел из Севастополя и прошёл проливами в Средиземное море, миновал Гибралтарский пролив и движется в Атлантике западнее Лиссабона.