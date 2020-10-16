Нижний Новгород, , 11:22 — REGNUM Каникулы во всех школах Нижегородской области начнутся 19 октября. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, отметив, что непростое решение было принято на заседании координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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"Добавляем одну неделю к обычным школьным каникулам. Тщательно проанализировали ситуацию с заболеваемостью: растет число детей, являющихся вирусоносителями. К счастью, тяжелого течения болезни практически ни у кого нет. Но увеличивается и число педагогов, а также членов семей с детьми, заразившихся коронавирусом», — пояснил глава области.

Таким образом, школьные осенние каникулы начнутся 19 октября. Первый учебный день второй четверти — 5 ноября.

Никитин поручил профильным ведомствам сформировать рекомендации работодателям о возможности удаленной работы или отпуска одному из родителей учащихся 1−5-х классов.

Кроме того, губернатор призвал отказаться от поездок на курорты на время каникул. Детям в составе больших компаний — больше пяти человек — нежелательно посещать торговые центры и другие общественные места.

Как сообщало ИА REGNUM, двумя днями ранее нижегородские власти заявили, что будут штрафовать рестораны, кафе и бары за организацию дискотек и курение клиентами кальянов. Заведения общепита допускают нарушения — позволяют гостям собираться большими компаниями, не следят за тем, чтобы они во время передвижении по залу носили маски и соблюдали безопасную дистанцию.