Сухум, , 11:22 — REGNUM В Абхазии благодарны России за помощь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом рассказал глава абхазского МИД Даур Кове в интервью ИА «Апсныпресс».

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"Мы очень благодарны руководству России за своевременно принятые меры, — сказал глава МИД. — Крайне важной для нас является помощь со стороны российских специалистов, которые прибыли в Абхазию для оказания консультационной и организационно-методической помощи своим абхазским коллегам».

Кове также отметил, что по договоренности между министерствами здравоохранения двух стран тяжелобольных пациентов с COVID-19 на лечение отправляют в Краснодарский край. Кроме того, в Абхазии надеются, что из России привезут полевой госпиталь с необходимым оборудованием, а также направят для работы там медиков.

Стоит отметить, что по данным на конец 15 октября в Абхазии выявили 2579 носителей коронавируса, из которых 100 в течение последних суток. В Гудаутской ЦРБ, оборудованной под ковидный госпиталь, лечат 152 пациента.

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