Уфа, , 11:21 — REGNUM 73 человека, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Башкирии. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба главы региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 9609 случаев заражения этой инфекцией, при этом выздоровели 8634 человека, в том числе 56 человек за минувшие 24 часа.

В больницах продолжают лечение 118 человек, а 810 лечатся на дому.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Башкирии могут ввести новые ограничения.

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