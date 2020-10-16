Москва, , 11:12 — REGNUM За минувшие сутки в Москве госпитализировали 1140 пациентов с коронавирусом. Об этом 16 октября сообщили в оперативном штабе столицы.

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"За сутки госпитализировано 1140 пациентов с COVID-19», — говорится в информации.

По данным штаба, на ИВЛ находятся 318 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за минувшие сутки исследования подтвердили 5049 случаев заражения коронавирусом, что является осенним максимумом.