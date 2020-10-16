Москва, , 11:07 — REGNUM В Совфеде просят правительство РФ сделать выходным днем уже 31 декабря 2020 года. Соответствующее обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина направил член Совфеда Сергей Леонов.

«Я готовлю обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о наделении 31 декабря в этом году статусом выходного дня», — цитируют РИА Новости Леонова.

Вместе с тем в Госдуме приветствовали решение правительства РФ объявить 31 декабря 2021 года выходным днем.

«Этот предновогодний день для граждан «стоит» дороже иных двух. Хорошо, что наше предложение пойти навстречу людям услышали в правительстве», — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о выходном дне 31 декабря находится был внесен в Госдуму депутатами фракции ЛДПР.

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