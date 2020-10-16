Москва, , 11:13 — REGNUM Ожидаемая убыль населения России по итогам 2020 года составляет более 352 тыс. человек, а не 158 тыс. человек, как предполагалось ранее. Об этом говорится в новой версии единого плана правительства РФ по достижению национальных целей до 2030 года, пишет газета «Известия».

Из документа следует, что к 2024 году население может сократиться на 1,2 млн человек. В прежней версии было указано, что в 2021 году жителей России станет меньше на 81,5 тыс. человек, но потом начнётся прирост.

Однако теперь в 2021 году прогнозируют убыль на 290 тыс. человек, а в последующие годы — на 238, 189 и 165 тыс. человек соответственно. В 2006 году ситуация была хуже, чем ожидается в 2021-м, отмечают авторы документа. Тогда убыль составила 373,9 тыс. человек.

«Прогноза на 2025−2029 годы в плане нет, в 2030-м ожидается, что прирост населения составит 10 тыс.», — говорится в публикации.

В Минтруде и Минэкономразвития изданию пояснили, что указанные в плане цифры — неокончательные, их будут уточнять.