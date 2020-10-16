Пермь, , 11:04 — REGNUM Попечительский совет гимназии № 17 Перми, а также отдельные родители гимназистов направил обращение в приемную президента России. Родители просят помощи в разрешении конфликтной ситуации, возникшей в связи с увольнением директора образовательного учреждения Элеоноры Падей, сообщает портал 59.ru.

Родительское сообщество просит сохранить Падей в должности руководителя гимназии на текущий учебный год, не допустить развала педагогического коллектива, назначить нового директора, согласовав его кандидатуру с педагогами и родителями, не допустить ликвидации начальной школы в гимназии и торможения проекта «Базовая школа РАН» на муниципальном и региональном уровне в регионе.

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Заявители против грубого вмешательства муниципальной власти в дела гимназии и изменений традиций учреждения. Большинство преподавателей заявили о намерении уволиться, если директором назначат постороннего человека — не из числа педколлектива гимназии.

Авторы обращения предполагают, что на решение об увольнении Элеоноры Падей повлиял земельный вопрос. Мэрия уже проинформировала о начале строительства нового корпуса.

«По данным Министерства образования Пермского края, здесь будет освоено более 560 миллионов рублей бюджетных денег! И за таким делом, видимо, должен присматривать только лояльный к мэрии человек… а Элеонора Падей — человек, готовый пойти на принцип», — говорится в обращении.

Родители также отметили, что в 2019 году гимназия № 17 вошла в пилотный проект Российской академии наук «Базовая школа РАН», в рамках которого предусмотрена передача имущественного комплекса школ в ведение региональных властей (Министерств образования). При таком сценарии мэрия Перми теряет свое участие в судьбе этой стройки.

Напомним, Элеонора Падей возглавляет одну из старейших и престижных школ с 1976 года. В августе 2020 года директор отметила 85-летие, а 1 октября стало известно о том, что мэрия уведомила руководителя гимназии об отставке. Элеонора Падей оспаривает увольнение в суде, считая решение работодателя неправомерным.

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