Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM Дорожные службы Санкт-Петербурга перешли в режим зимней уборки города. В предстоящем сезоне улицы и проспекты Северной столицы будут убирать от снега, града, льда и слякоти более 1700 единиц уборочной техники. Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

С 00:00 16 октября, согласно регламенту содержания дорог, наступает период зимней уборки города.

Как уточнили в комитете, в настоящий момент все предприятия готовы к сезону на 100%. Так, к предстоящей зиме дорожники подготовили 1797 единиц уборочной техники, включая 471 машину, закупленную в прошлом году. А для очистки узких тротуаров в дополнение к ручной уборке будут применяться манёвренные средства малой механизации, которые должны значительно повысить скорость и эффективность работ.

«В дни сильных снегопадов предприятия смогут привлекать дополнительную технику организаций и предприятий города, с которыми заключены необходимые договоры. Полностью заготовлены противогололёдные материалы с запасом не менее чем на два месяца», — резюмировали в ведомстве.

Кроме того, комитет по благоустройству продолжит практику применения солевых растворов по превентивной обработке дорог, что позволит, с одной стороны, снизить нагрузку на экосистему города, с другой — не допустить образование наледи на улицах.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, первый осенний мокрый снег в Петербурге ожидается с 18 по 21 октября. Температура воздуха в эти дни ночью будет опускаться до одного градуса тепла, а днем воздух прогреется до пяти градусов. Однако с 22 октября ртутный столбик вновь поползёт вверх и будет на уровне +9 градусов.

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