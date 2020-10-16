Москва, , 11:05 — REGNUM В настоящее время на территории России общее число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 52,7 млн. Об этом 16 октября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

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«По состоянию на 15.10.2020 проведено 52 782 097 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также сообщается, что 502 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 292 893 человека.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 14 октября число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 52 279 734.