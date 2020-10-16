Тбилиси, , 11:04 — REGNUM Режим работы вузов в период пандемии будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах Грузии. Информацию об этом опубликовала пресс-служба министерства образования страны.

Высшие учебные заведения в стране начнут работать с 19 октября. Сообщается, что вузы в Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди и Поти лекции будут проводить в дистанционном режиме, а практические занятия и лабораторные — в очном.

Для студентов, которые обучаются в Гори, Телави и Ахалцихе, все занятия будут проходить в аудиториях. В Аджарии, наоборот, весь учебный процесс в вузах начнётся удаленно.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 16 октября в Грузии выявили 15 327 носителей коронавируса, в том числе 887 за последние сутки. Больше всего случаев заражения выявляют в Аджарии и Тбилиси.